Закон об олигархах: Зеленский рассказал, будет ли сообщать о своих встречах с крупными бизнесменами
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что тоже будет публично сообщать о своих встречах с олигархами и нести за это политическую ответственность. Новый закон об олигархах не предусматривает для президента и депутатов никакой ответственности.
Об этом Зеленский заявил на брифинге 3 октября, отвечая на вопрос «Бабеля».
«Я заинтересован, чтобы они [встречи] были публичными. У меня ответственность политическая. Она ударит по президенту и Офису президента, она ударит по рейтингу», — отметил президент.
По его словам, он несет политическую ответственность и понимает, что удар по его рейтингу повлияет и на рейтинг партии «Слуга народа».
Также Зеленский считает, что все встречи с крупным бизнесом должны проходить только в Офисе президента в Киеве и обязательно они должны быть конструктивны. Он рассказал, что с большим бизнесом нужно встречаться и общаться во время важных ситуаций, например, как это было с пандемией коронавируса.
- 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении закон об олигархах. Спикер Рады Разумков тогда пообещал внести поправки в законопроект, чтобы лишить СНБО права определять, кто является олигархом.
- 10 сентября Разумков отправил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. После этого между главой ВР и «слугой народа» начался конфликт, поскольку политсила просила, чтобы закон передали комиссии после его принятия.
- 23 сентября Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о деолигархизации. Документ устанавливает ряд правил для тех, кто попадет в реестр олигархов: они не смогут финансировать партии, участвовать в приватизации и будут обязаны подавать электронную декларацию. Все чиновники должны будут обязательно подавать декларацию о контактах, если они будут иметь общение с олигархом. В случае непредставления такой декларации им грозит увольнение.
- На следующий день выяснилось, что нардепы поддержали взаимоисключающие поправки. Так, поправка 398 определяет, что вносить олигархов в реестр будет Нацагентство по предупреждению коррупции по представлению комиссии. В то же время, нардепы поддержали поправку 406, которая определяет, что реестр олигархов должен вести Совет нацбезопасности и обороны. Теперь депутаты пытаются решить, как устранить эту коллизию.