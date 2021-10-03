Закон об олигархах: Зеленский рассказал, будет ли сообщать о своих встречах с крупными бизнесменами

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что тоже будет публично сообщать о своих встречах с олигархами и нести за это политическую ответственность. Новый закон об олигархах не предусматривает для президента и депутатов никакой ответственности.

Об этом Зеленский заявил на брифинге 3 октября, отвечая на вопрос «Бабеля».

«Я заинтересован, чтобы они [встречи] были публичными. У меня ответственность политическая. Она ударит по президенту и Офису президента, она ударит по рейтингу», — отметил президент.

По его словам, он несет политическую ответственность и понимает, что удар по его рейтингу повлияет и на рейтинг партии «Слуга народа».

Также Зеленский считает, что все встречи с крупным бизнесом должны проходить только в Офисе президента в Киеве и обязательно они должны быть конструктивны. Он рассказал, что с большим бизнесом нужно встречаться и общаться во время важных ситуаций, например, как это было с пандемией коронавируса.