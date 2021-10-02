Венедиктова не верит в инсценировку покушения на Шефира и заявляет о 10 версиях у следствия
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- Олег Панфилович
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Facebook / Ірина Венедіктова
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о том, что следствие рассматривает 10 версий причины покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.
Об этом она рассказала на брифинге в Трускавце, где собралась парламентская фракция «Слуги народа».
«Версии были озвучены сразу. Есть две основные версии, но мы отрабатываем и другие. У нас — более десятка версий, с которыми мы работаем, мы их не отбрасываем», — сказала она.
По словам Венедиктовой, расследование по этому делу «продвигается». Также генпрокурор не верит, что покушение на Шефира было инсценировано. «Я прибыла на место посмотреть на машину, посмотреть на водителя, которого еще не увезла скорая. У меня не было никаких сомнений, что это не постановка», — сказала она.
- Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира произошло утром 22 сентября. В Киевской области, в селе Лесники неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился помощник Зеленского со своим водителем. Шефир не пострадал, а водителя госпитализировали в «Феофанию» с тремя огнестрельными ранениями.
- Обстрел квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Зеленский назвал это «приветом» ему, однако от кого — пока неизвестно, ответ на инцидент пообещал «сильный».
- Глава Национальной полиции Игорь Клименко назвал три версии причины покушения на Шефира. В частности, рассматривается версия об участии спецслужб иностранных государств. В Кремле уже заявили, что Россия не причастна к покушению.