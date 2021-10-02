Венедиктова не верит в инсценировку покушения на Шефира и заявляет о 10 версиях у следствия

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о том, что следствие рассматривает 10 версий причины покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Об этом она рассказала на брифинге в Трускавце, где собралась парламентская фракция «Слуги народа».

«Версии были озвучены сразу. Есть две основные версии, но мы отрабатываем и другие. У нас — более десятка версий, с которыми мы работаем, мы их не отбрасываем», — сказала она.

По словам Венедиктовой, расследование по этому делу «продвигается». Также генпрокурор не верит, что покушение на Шефира было инсценировано. «Я прибыла на место посмотреть на машину, посмотреть на водителя, которого еще не увезла скорая. У меня не было никаких сомнений, что это не постановка», — сказала она.