«Позвонили из приемной президента». Татаров рассказал о том, как попал в ОП и своих заявлениях во время Майдана

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Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров заявил, что не был знаком с главой ОП Андреем Ермаком до своего назначения на должность.

Об этом он рассказал в комментарии «Бабелю».

«Это был март 2020 года. Мне позвонили из Офиса президента — из приемной главы государства, и пригласили на встречу с руководством государства. Соответственно, я прибыл, и мы пообщались. А потом, через пять месяцев, пригласили еще раз», — рассказал Татаров. При этом он не смог объяснить, кто именно был инициатором его назначения.

Татаров подчеркнул, что Офис президента интересовала его оценка «некоторых юридических вопросов» и работы правоохранительных органов. На вопрос о высказываниях Татарова во время Революции достоинства, когда он оправдывал действия силовиков и избиения протестующих, чиновник ОП ответил следующее: «Я пытался давать нейтральные комментарии, которые базировались на полученных материалах. На момент, когда я давал эти комментарии, я работал на должности и. о. руководителя департамента информационно-аналитического обеспечения МВД и к следствию отношения не имел».

Также Татаров заявил, что не утверждал, что активисты Революции достоинства били «беркутовцев», а лишь озвучивал версии уголовного производства.