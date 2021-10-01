В Трускавце началась выездная фракция «слуг». Завтра ждут Зеленского, генпрокурора и главу МВД

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Facebook / Юлія Палійчук

В Трускавце в пятницу, 1 октября, началось заседание «Большой фракции» депутатов от «Слуги народа». На нем уже выступил глава фракции Давид Арахамия, глава партии Александр Корниенко и премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В субботу, 2 октября, к депутатам приедет президент Владимир Зеленский, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

Открыл заседание в 15:30 глава фракции Давид Арахамия. После этого выступил глава партии Корниенко и вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Далее глава правительства Денис Шмыгаль рассказал о стратегии развития экономики и социальной сферы. Кроме этого, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов представит депутатам план трансформации страны — его Зеленский представил в США.

Депутаты также оценят работу действующего правительства и деятельности каждого из министров. Оценка будет происходить онлайн через интерактивную программу. По итогам «Большой фракции» хотят достичь «общего понимания» о том, что надо делать в законодательном поле, а также сформируют планы до 2023 года.

В субботу, 2 октября, депутаты планируют провести совещание с представителями силовых министерств и правоохранительных органов. Ожидают генпрокурора Венедиктову, главу НАПК Новикова и главу МВД Монастырского. Президент Зеленский также приедет на заседание 2 октября и выступит перед фракцией, сколько он там пробудет — неизвестно.

Палийчук подчеркнула, что это не «Трускавец — 2»: здесь не предусмотрено обучение.

«Это собрание команды президента и депутатов «Слуги народа», где будут обсуждать итоги работы на экваторе парламентской каденции: подводить итоги что удалось и над чем нужно работать, сформируем планы до 2023 года», — пояснила Палийчук.

Напомним, что на «Большой фракции», среди прочего, будут обсуждать и кадровые вопросы, главный из которых — отставка спикера Рады Дмитрия Разумкова.