ЕС приостановил заключение торгового соглашения с Австралией на фоне создания оборонного партнерства AUKUS
- Автор:
- София Телишевская
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European Parliament / Flickr
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «вряд ли» заключит торговое соглашение с Австралией на фоне кризиса, который сформировался из-за создания блока AUKUS. Так руководство ЕС выразило солидарность с правительством Франции, пишет BBC.
Следующий раунд переговоров о свободной торговле между ЕС и Австралией запланирован на 12 октября, однако его перенесли на месяц.
Министр торговли Австралии Дэн Техан отказался комментировать, связано ли это со срывом сделки по закупке французских подводных лодок.
«В июне, после последнего раунда переговоров по соглашению о свободной торговле, Европейская комиссия заявила о позитивных сдвигах», — пишет ВВС.
- 15 сентября США, Австралия и Великобритания объявили о новом трехстороннем оборонном партнерстве AUKUS. Его цель — противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках партнерства Австралия отказалась от контракта с Францией на $66 миллиардов на разработку 12 современных ударных подводных лодок с традиционными двигателями. Вместо этого Австралия впервые построит атомные подводные лодки с использованием технологий, которые предоставили США.
- Китай назвал это соглашение «идеологическими предрассудками», а Франция решила отозвать послов из США и Австралии.
- Позже стало известно, что детали сделки AUKUS между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией согласовали без ведома президента Франции Эмманюэля Макрона на саммите G7 в июне 2021 года.