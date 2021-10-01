В Польше чрезвычайное положение продлили до конца осени

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Mateusz Morawiecki / Facebook

Сейм Польши продлил на 60 дней чрезвычайное положение в приграничных районах с Беларусью на фоне миграционного кризиса.

За соответствующее решение проголосовали 237 депутатов, 179 были против, 31 воздержался, пишет RMF 24.

«Мы считаем абсолютно неприемлемыми все провокационные и опасные действия беларусских служб против польских офицеров и солдат, которые вызывают инциденты на границе», — заявил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох, представляя ходатайство президента о продлении чрезвычайного положения.

Солох отметил, что «по мнению президента и Совета министров, причина введения чрезвычайного положения не исчезла, и дальнейшее противодействие этому возможно только в условиях ЧС».

Чрезвычайное положение в пограничной зоне с Беларусью в части Любельского и Подляского воеводств действует со 2 сентября. Сначала его ввели на 30 дней, а потом решили продлить.

Польша обвиняет режим в Беларуси в умышленном направлении мигрантов к ее границам, чтобы спровоцировать нестабильность.

Чрезвычайное положение означает, что никому, кроме жителей охваченных им территорий, не разрешается находиться там (включая представителей неправительственных организаций, которые помогают беженцам, и журналистов).

Кроме того, на время действия чрезвычайного положения может вводиться цензура СМИ, контроль за содержанием посылок, писем и денежных переводов, контроль содержания переписки и телефонных разговоров, или сигналов, передаваемых в телекоммуникационных сетях.