В Польше чрезвычайное положение продлили до конца осени
- Автор:
- София Телишевская
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Mateusz Morawiecki / Facebook
Сейм Польши продлил на 60 дней чрезвычайное положение в приграничных районах с Беларусью на фоне миграционного кризиса.
За соответствующее решение проголосовали 237 депутатов, 179 были против, 31 воздержался, пишет RMF 24.
«Мы считаем абсолютно неприемлемыми все провокационные и опасные действия беларусских служб против польских офицеров и солдат, которые вызывают инциденты на границе», — заявил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох, представляя ходатайство президента о продлении чрезвычайного положения.
Солох отметил, что «по мнению президента и Совета министров, причина введения чрезвычайного положения не исчезла, и дальнейшее противодействие этому возможно только в условиях ЧС».
Чрезвычайное положение в пограничной зоне с Беларусью в части Любельского и Подляского воеводств действует со 2 сентября. Сначала его ввели на 30 дней, а потом решили продлить.
Польша обвиняет режим в Беларуси в умышленном направлении мигрантов к ее границам, чтобы спровоцировать нестабильность.
Чрезвычайное положение означает, что никому, кроме жителей охваченных им территорий, не разрешается находиться там (включая представителей неправительственных организаций, которые помогают беженцам, и журналистов).
Кроме того, на время действия чрезвычайного положения может вводиться цензура СМИ, контроль за содержанием посылок, писем и денежных переводов, контроль содержания переписки и телефонных разговоров, или сигналов, передаваемых в телекоммуникационных сетях.
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает Беларусь (вероятно, чтобы отомстить за санкции). В Литве объясняют, что в Минск из Стамбула и Багдада четыре раза в неделю летают рейсы, а уже на границе при содействии пограничников нелегалов группами направляют в Литву.
- В ответ на такой поток мигрантов Литва начала их разворачивать обратно в Минск, а также строить стену на границе с Беларусью. В начале августа беларусская сторона сообщила об убийстве иракского мигранта, однако Литва назвала это провокацией Минска.
- Польша в начале августа усилила охрану границы с Беларусью.