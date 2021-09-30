В США уволили несколько сотен сотрудников больниц за отказ вакцинироваться от коронавируса

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В США сотни медицинских работников уволили или отстранили от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19.

Об этом пишет ABC News.

В Северной Каролине система больниц Novant Health, в которой работает более 35 тысяч сотрудников, уволила около 175 своих работников за то, что они не сделали прививки. В Техасе 153 сотрудника уволили или отстранили от работы из-за требования вакцинироваться. Из них 26 — медсестры.

В штате Делавэр главную больничную систему штата покинули 150 сотрудников, не вакцинировавшись в установленный срок. Также издание отмечает, что в Нью-Йорке на этой неделе были отстранили более 600 сотрудников больниц из-за отказа от прививок, которые рискуют потерять работу. Сообщается, что невакцинированных работников отправили в отпуск без сохранения заработной платы, но они могут вернуться после того, как полностью привьются.