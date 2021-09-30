«Процедура запускается снова». В Раду поступило второе представление о сборе подписей за отставку Разумкова
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- Олег Панфилович
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Александр Кузьмин / «Бабель»
Аппарат спикера Верховной Рады получил второе обращение о выдаче листов для сбора подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
Об этом сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.
«Похоже, одного обращения от фракции относительно подписных листов об отзыве председателя Парламента с должности было мало. Поступило второе обращение — от народного депутата Украины Давида Арахамии. Что же, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно», — заявила она.
- 30 сентября глава фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что нардепы собирают подписи за отставку главы парламента. Он опубликовал документ, в котором глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запросил подписные листы для снятия Разумкова с должности.
- 10 сентября Разумков отправил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. После этого между главой Рады и «Слугой народа» начался конфликт, поскольку политсила просила, чтобы закон передали комиссии после его принятия.
- Сам Разумков заявил, что в отставку не собирается.