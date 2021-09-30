«13 сотрудников уволились». Окружной админсуд заявил, что ему нечем платить зарплату сотрудникам

Новости

Пресс-служба Окружного административного суда Києва

Окружной административный суд Киева пожаловался на недостаток финансирования, из-за чего не имеет средств для выплаты заработной платы работникам.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

«Тотальное недофинансирование с начала года привело к тому, что сегодня фонд оплаты труда исчерпан полностью», — заявили в суде. Там добавили, что количество обращений граждан растет с каждым месяцем, а с начала года суд получил почти 28 тысяч дел и материалов.

В ОАСК также утверждают, что заработная плата сотрудников аппарата с начала года из-за нехватки средств только уменьшалась. В частности, сотрудник канцелярии в текущем месяце получил около 7 тысяч гривен, а за последние три месяца уволились 13 сотрудников аппарата суда.