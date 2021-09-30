Минздрав утвердил приказ об обязательной вакцинации против коронавируса

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Минздрав утвердил перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от COVID-19. Приказ в ближайшее время должно зарегистрировать Министерство юстиции, после чего он вступит в силу, заявил министр Виктор Ляшко в эфире «Эспрессо».

«В приказе четко определен перечень профессий. Это все педагоги, независимо от специализации заведения — ясли, сады, школы, профтехучилища или вузы. Также это работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах. И работники местных государственных администраций — областные, городские и районные», — отметил министр.

Он добавил, что работодатель должен на время карантина отстранить от работы всех невакцинированных работников без сохранения платы, но с сохранением места работы.

«Если вакцинация обязательна, то работодатель обязан отстранить от рабочего процесса человека, который не вакцинировался», — отметил Ляшко.

Напомним, если в школе привиты от коронавируса 80% учителей, заведение может работать в очном режиме в «желтой» карантинной зоне. Если регион в «красной» зоне, то для работы нужна вакцинация 100% персонала. Если меньше — дистанционное обучение. Министр Шкарлет уверял, что зарплата преподавателей не должна быть меньше в случае дистанционных занятий.