В России третий день подряд от коронавируса умирает рекордное количество людей — за сутки 867 летальных случаев

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В России третий день подряд фиксируют рекордное количество летальных случаев от COVID-19 — за сутки умерли 867 человек.

Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как отмечается, больше всего смертей зарегистрировали в Москве — 62, в Санкт-Петербурге — 56, в Свердловской области — 43.

Накануне в России от коронавируса умерли 857 граждан, 28 сентября — 857 летальных случаев.

За сутки коронавирус выявили у 23 888 человек (предыдущий максимум фиксировали 25 июля, когда COVID-19 подтвердили у 24 072 граждан). Больше всего новых случаев за сутки выявили в Москве (3 998), Санкт-Петербурге (2 077), Московской (1 216), Самарской (607) и Воронежской (566) областях.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 7 511 026 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 207 255 человек.