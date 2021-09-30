В Украине за сутки зафиксировали почти 12 тысяч случаев коронавируса. Последний раз такие показатели были в апреле
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
В Украине за прошедшие сутки (29 сентября) зарегистрировали 11 757 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Как отмечается, за последние сутки больше всего подтвержденных случаев выявили в Харьковской (1 087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.
Всего за сутки госпитализировали 2 556 человек, умерли 194 пациента, выздоровели — 3 839 человек.
С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 423 379 человек, выздоровел 2 255 191 пациент, летальных случаев — 56 274.
- По данным Минздрава, 98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет — невакцинированы, а у 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы нет полного курса вакцинации.
- С 23 сентября по всей территории Украины установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.