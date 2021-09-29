«Фейковая новость». Президент Германии опроверг информацию о возможной отмене безвиза между Украиной и ЕС

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Maik Meid / Flickr

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что для Украины и других европейских странах могут отменить безвизовый режим с Евросоюзом.

Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Молдовы Майей Санду.

«Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы, когда сегодня приземлился здесь, в Кишиневе. Я получил информацию в Федеральном министерстве внутренних дел и узнал, что это неправда. Это просто фейковая новость», — заявил президент Германии.

В среду издание «Радио Свобода» со ссылкой на внутренний документ Евросоюза сообщило, что некоторые страны-члены ЕС хотят отменить безвизовый режим для ряда балканских и восточноевропейских государств, в частности Грузии, Молдовы и Украины, из-за «злоупотреблений».

Согласно документу, Германия, Франция, Италия, Бельгия и Чехия «встревожены увеличением» числа случаев незаконного проживания и необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан этих стран.