«Пленки Медведчука»: Окружной админсуд начал рассматривать иск Порошенко к Bihus.Info

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Палинчак Михаил / УНИАН

Окружной административный суд Киева начал рассматривать иск лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко против журналистов-расследователей Bihus.Info. В нем Порошенко требует обнародовать так называемые «пленки Медведчука» в первоначальном виде.

Об этом в Facebook написал адвокат пятого президента Игорь Головань.

«Bihus.Info — ответчик в административном процессе. После многомесячных «танцев с бубном» украинская «административная Фемида» вынужденно открыла производство по административному делу по нашему иску к Bihus.Info (настоящее название — Общественная организация «Том 14»), где мы требуем обнародования так называемых «пленок Медведчука» в их первоначальном виде», — написал адвокат.

Он настаивает, что обнародованные журналистами записи являются смонтированными. Также адвокат считает, что суд на этапе открытия производства пытался «защитить» Bihus.Info, оставляя исковое заявление без движения.

«Мало того, уже на этапе открытия производства по административному делу суд высказал очень интересные позиции о том, что: рассмотрение дела не будет представлять никакого общественного интереса; хоть Бигус и намекал, что «пленки» писало СБУ, суд решил, что дело прав и обязанностей СБУ не касается, поэтому СБУ не стоит привлекать в качестве третьего лица; перекрутив наше ходатайство об истребовании доказательств, бросил Bihus.Info «спасательный круг», запросив информацию о том, является ли Bihus.Info распорядителем «пленок Медведчука», — сообщил Головань.