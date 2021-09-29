Полиция Киева разоблачила пару, которая подделывала документы о вакцинации. Свидетельства продавали за 1 200 гривен
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Полиция Киева разоблачила на подделке COVID-сертификатов и результатов ПЦР-тестов пару киевлян, которые продавали поддельные меддокументы через чат-бот в мессенджере.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
24-летний мужчина и 22-летняя женщина продавали ПЦР-тесты с отрицательным результатом на COVID-19, а также международные свидетельства о вакцинации. За поддельный тест они просили 600 гривен, а за свидетельство — 1 200. По предварительным подсчетам, пара успела изготовить около 200 фальшивых документов.
Полиция провела обыски в квартире пары и их автомобиле. Изъяли ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты, а также бланки для ПЦР-тестов и псевдосертификатов. Также найдена переписка с клиентами.
Открыто уголовное производство по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УК). Паре грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
- В Украине участились случаи покупки поддельных международных свидетельств о вакцинации и справок о противопоказаниях к прививке. В связи с этим 22 сентября Кабмин поддержал усиление ответственности в виде штрафов и лишения свободы за подделку документов о вакцинации.
- 15 сентября во Львовской области полиция задержала мужчину, который подделывал справки о ПЦР-тестах и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Он изготовил более 50 COVID-сертификатов и свыше 300 справок.
- До этого СБУ разоблачила в Киеве масштабную схему по подделке документов о вакцинации.