Польша остановила на границе рекордное количество мигрантов — 473 человека

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Straż Graniczna / Facebook

За прошедшие сутки, 28 сентября, польские пограничники пресекли 473 попытки мигрантов незаконно пересечь границу со стороны Беларуси. Это рекордный показатель за время кризиса, который начался в июле.

Как отмечает польская пограничная служба в Twitter, из 473 мигрантов задержали 5 человек, которых подозревают в незаконном пересечении границы. Среди них — гражданин Ирака, который имеет статус беженца в Германии, два гражданина Сирии с видом на жительство в Германии, украинец и поляк.

Всего с 1 сентября пограничники задержали 116 человек, подозреваемых в незаконной помощи мигрантам.

Издание Zerkalo отмечает, что Госпогранкомитет Беларуси продолжает сообщать о якобы «неправомерных» действиях своих западных коллег. В среду, 29 сентября, в Telegramm-канале ведомства появилась информация, что литовские силовики оставили без помощи мигранта с травмой ноги.

Госкомитет утверждает, что человек сломал ногу на территории Литвы, а пограничники «доставили обездвиженного человека на линию границы». Когда силовики заметили машину экстренной медицинской помощи на беларусской территории, они оттащили мужчину с линии границы в машину. По словам ведомства, литовские силовики помогли мигранту, чтобы история не получила огласку.

По данным Zerkalo, литовские пограничники за минувшие сутки не пустили через границу 63 нелегальных мигранта. В Латвии за минувшие сутки зафиксировали 156 попыток нелегального пересечения границы.