Украина будет требовать распространения энергетического законодательства ЕС на «Северный поток — 2»

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Синиця Олександр / УНІАН

Для Украины, которая в вопросах энергетики и энергетической безопасности соблюдает все требования так называемого Третьего энергетического пакета ЕС, принципиально важно, чтобы эти правила соблюдали все участники газового рынка на территории ЕС, в частности оператор газопровода «Северный поток — 2».

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет Укринформ.

«Я точно могу подтвердить, что во время саммита эти вопросы будут обсуждаться. Это касается не только конкретного трубопровода «Северный поток — 2». Мы считаем, что это вопрос энергетической безопасности и энергетической независимости всей Европы», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что соблюдение требований энергетического пакета является абсолютным условием для всех игроков на рынке ЕС.

«Это наша категорическая позиция, которую мы будем отстаивать на саммите, и соответственно, будем настаивать, чтобы это было отражено в совместной декларации», — добавила представительница украинского правительства.

Третий энергопакет ЕС — это пакет законов для внутреннего рынка газа и электроэнергии в Европейском Союзе. Основным его элементом является анбандлинг собственности, что требует отделения добывающих и сбытовых подразделений от транспортных магистралей и создание национального регулятора для каждой страны-члена ЕС, а также агентства для взаимодействия этих регуляторов.

Это означает, что компания-оператор «Северного потока — 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны только в случае одобрения Еврокомиссией.

Если газопровод не выполнит европейские правила, то его не сертифицируют.

Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух нитей газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.