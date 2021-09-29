В Украине резко возросло количество случаев коронавируса за сутки, лидирует Харьковская область
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- Екатерина Кадакова
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
В Украине за прошедшие сутки (28 сентября) зарегистрировали 9 666 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Как отмечается, за последние сутки больше всего подтвержденных случаев выявили в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.
Всего за сутки госпитализировали 2 855 человек, умерли 217 пациентов, выздоровел — 3 281 человек.
С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 411 622 человека, выздоровели — 2 251 352 пациента, летальных случаев — 56 080.
Отдельно в Минздраве заявили, что за сутки против коронавируса были вакцинированы 132 246 человек: первую дозу получили 75 188, вторую — 57 058 человек.
С начала прививочной кампании в Украине привиты уже 6 926 719 человек.
- С 23 сентября по всей территории Украины установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.