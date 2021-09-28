Дания продлит запрет на разведение норок
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Правительство Дании продлит запрет на разведение норок до 2023 года.
Об этом сообщает Reuters.
Нынешний запрет, который был введен в прошлом году после того, как на нескольких сотнях норковых ферм распространился коронавирус, что побудило правительство забить всех норок в стране, будет действовать до 2022 года.
Решение еще должно быть ратифицировано парламентом. При этом местные СМИ сообщают, что его поддерживают большинство парламентариев. Этот шаг обоснован выводами ведущего института инфекционных болезней в стране, который в июне этого года указал, что разведение норок все еще может представлять угрозу для здоровья населения.
В апреле 2020 года у норок стали выявлять мутированную форму коронавируса. У животных наблюдались проблемы с дыханием и повышенная смертность. Первыми о больных животных заявили Дания и Испания, впоследствии ВОЗ сообщила о случаях заражения норок в Нидерландах, Италии, США, Швеции и других странах. Норки при этом заражали людей.
- Дания решила забить 17 млн норок на 1 080 фермах, фермеры выступили против такого решения. Они отметили, что действия правительства являются незаконными, а убийство норок уничтожит бизнес многих из них. Дания в результате ввела локдаун на севере страны.
- Из-за скандала с норками министр сельского хозяйства Могенс Йенсен подал в отставку. Сразу после забоя животных власти Дании объявили об исчезновении штамма коронавируса.
- Позже стало известно, что могильники норок, которых экстренно уничтожили после выявления у них штамма мутировавшего COVID-19, могли загрязнить грунтовые воды.