Дания продлит запрет на разведение норок

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Правительство Дании продлит запрет на разведение норок до 2023 года.

Об этом сообщает Reuters.

Нынешний запрет, который был введен в прошлом году после того, как на нескольких сотнях норковых ферм распространился коронавирус, что побудило правительство забить всех норок в стране, будет действовать до 2022 года.

Решение еще должно быть ратифицировано парламентом. При этом местные СМИ сообщают, что его поддерживают большинство парламентариев. Этот шаг обоснован выводами ведущего института инфекционных болезней в стране, который в июне этого года указал, что разведение норок все еще может представлять угрозу для здоровья населения.

В апреле 2020 года у норок стали выявлять мутированную форму коронавируса. У животных наблюдались проблемы с дыханием и повышенная смертность. Первыми о больных животных заявили Дания и Испания, впоследствии ВОЗ сообщила о случаях заражения норок в Нидерландах, Италии, США, Швеции и других странах. Норки при этом заражали людей.