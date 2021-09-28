Сергей Притула создает свою партию. Она будет участвовать в следующих парламентских выборах
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Бывший член партии «Голос», шоумен Сергей Притула заявил, что создает свою собственную партию, с которой планирует участвовать в следующих парламентских выборах.
Об этом он сообщил в эфире «24 канала».
«Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. Относительно нейминга, брендинга — дайте мне немного времени, и я обязательно расскажу. Это однозначно будет не виртуальная история. Но и спешить с приобретением субъектности я не буду», — заявил Притула.
В своем видеоблоге Притула также говорил, что намерен серьезно заниматься политикой.
- Притула вышел из партии «Голос» после выборов мэра Киева и на фоне конфликта в политсиле. Он сказал, что нынешняя позиция партии не соответствует ее начальным основам.
- В партии позднее заявили, что Притула «хотел получить руководящие должности любой ценой».