Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря. В США призвали Пхеньян к диалогу

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Loco Steve / Flickr

Северная Корея 28 сентября выпустила в сторону Японского моря ракету малой дальности.

Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи передает агентство Yonhap.

«Во вторник Северная Корея выпустила по крайней мере один неопознанный снаряд в Японское море», — говорится в сообщении.

По данным военных, ракета была выпущена из провинции Чагандо на восток около 06:40 утра.

Пока неизвестно, является ли снаряд баллистической ракетой.

Между тем японское правительство заявило, что снаряд выглядел как баллистическая ракета, и это уже второй такой запуск в сентябре. Также в Японии считают, что снаряд упал в воду за пределами ее исключительной экономической зоны, сообщает японское издание Kyodo News.

В Госдепартаменте США уже осудили запуск ракеты Северной Кореей и призвали Пхеньян к диалогу.

«Этот запуск является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и представляет угрозу для соседей КНДР и международного сообщества. Мы, как и раньше, склоняемся к дипломатическому подхода в отношениях с КНДР и призываем ее к диалогу», — говорится в заявлении.