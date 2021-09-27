СБУ разоблачило сотрудничество Конструкторского бюро Днепра с оккупационной властью Крыма
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- Костя Андрейковец
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Facebook / СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила Конструкторское бюро (КБ) в Днепре, которое тесно сотрудничало с оккупационными властями Крыма и по заказу России модернизировало энергетическую инфраструктуру полуострова.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным спецслужбы, КБ прикрывалось в своей деятельности аффилированными предприятиями из РФ и получало контракты от российского правительства. Именно подставные компании участвовали в тендерах и подписывали соглашения. Стоимость только одного из контрактов составила около $3,5 млн. Установлено, что КБ вело работы на Симферопольской теплоэлектроцентрали, Камыш-Бурунской ТЭЦ и на ТЭЦ Сакских тепловых сетей.
СБУ провела обыски в офисном помещении КБ и по адресам проживания подозреваемых должностных лиц. Изъяты техническая документация, платежные карты российских банков, а также печати аффилированных российских компаний.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 УК проводится ряд экспертиз. Фигурантам готовят подозрения.
- 22 сентября Офис генерального прокурора объявил подозрение генерал-лейтенанту ВС России за блокирование украинских частей в Крыму.
- До этого подозрение объявили контр-адмиралу, заместителю командующего флотом РФ. Он склонял украинских моряков к госизмене и участвовал в оккупации Крыма.
- Также Офис генерального прокурора объявил о подозрении командиру 41-й бригады ракетных кораблей Черноморского флота России, который руководил захватом украинского корвета «Хмельницкий» 20 марта 2014 года.