Талибы запретили афганским барбершопам стричь бороды

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Twitter / Kanunu kirimi

Исламистское движение «Талибан» запретило в Афганистане барбершопам подстригать бороду. Они заявили, что это противоречит нормам шариата.

Об этом пишет BBC.

Приказ о запрете поступил владельцам парикмахерских афганской провинции Гильменд, но некоторые барбершопы в Кабуле также заявили, что получили запрет.

По словам религиозной полиции «Талибана», все, кто нарушит это правило, будут наказаны. По мнению талибов, бритье или стрижка бороды нарушает исламские законы.

«Боевики продолжают прибывать и приказывать нам прекратить подстригать бороды. Один из них сказал мне, что они могут послать тайных инспекторов, чтобы поймать нас», — рассказал один из владельцев барбершопа в Кабуле.

Во время пребывания у власти в Афганистане в 1996—2001 годах талибы также вводили запрет на пышные прически и настаивали, чтобы все мужчины отращивали бороды.