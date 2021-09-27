В Минздраве объяснили, при каких условиях будут выдавать справки о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

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Украинцам будут выдавать справки о невозможности завершить вакцинацию от коронавируса, если после первой дозы они почувствуют себя плохо или будут иметь специфические симптомы.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью «РБК-Украина».

«Любые случаи анафилаксии или анафилактическая острая реакция в течение 30 минут после введения препарата могут быть противопоказанием к завершению цикла вакцинации. Такому человеку может быть выдана справка о том, что он получил одну дозу и вторая ему противопоказана», — рассказал он.

В то же время Кузин отметил, что врач может рекомендовать такому пациенту другой тип вакцины для получения второй прививки.

«Например, могут рекомендовать инактивированную, если первая была Pfizer. Но это будет решение врача. Для этого Национальная техническая группа экспертов разрабатывает отдельные рекомендации, какая врачебная тактика должна быть при анафилактических реакциях», — подчеркнул он.

По словам главного санитарного врача, противопоказаниями не считаются случаи потери сознания человека.

«Мы обратили внимание на то, что определенная часть людей достаточно эмоционально воспринимает сам факт введения вакцины и это приводит к потере сознания. [...] Это не является неблагоприятным событием после иммунизации, так как это связано с психоэмоциональным состоянием человека», — пояснил Кузин.

Кроме этого, замглавы Минздрава заявил, что людям, имеющим противопоказания для вакцинации вообще, также выдают медицинскую справку установленной формы — о наличии абсолютных медицинских противопоказаний.

«Это медицинские состояния, при которых человек не должен и не может получить вакцинацию. Это довольно небольшой процент — менее одного процента людей. Это единичные случаи и сейчас жестких противопоказаний для введения вакцины почти не существует», — отметил он.

Главный санврач также уточнил, что сердечно-сосудистые болезни не являются противопоказанием, а наоборот — этим больным рекомендуется делать прививки.

«В зависимости от течения той или иной болезни она может стать абсолютным медицинским противопоказанием. Это также зависит от типа вакцины, от возраста, от анамнеза аллергических реакций, был ли человек вакцинирован вообще, как он перенес первую прививку, если такая была. С одной стороны, перечень абсолютных медицинских противопоказаний является утвержденным, но он от человека к человеку будет отличаться, и это будет оцениваться врачом», — добавил Кузин и предположил, что в ближайшее время Кабмин урегулирует этот вопрос.