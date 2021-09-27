Избирательная комиссия Германии объявила предварительные результаты парламентских выборов: партия Меркель проиграла

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European People's Party / Flickr

Федеральная избирательная комиссия утром 27 сентября обнародовала предварительные результаты парламентских выборов в Германии.

Результаты подсчета опубликованы на официальном сайте.

Согласно им, победителем выборов стала Социально-демократическая партия (СДПГ) и ее представитель Олаф Шольц — 25,7% голосов, партия Меркель — блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом — набрала 24,1%.

Также пятипроцентный барьер преодолели партия «Союз-90/Зеленые» — 14,8% голосов, «Свободная демократическая партия» (СвДП) — 11,5% и «Альтернатива для Германии» — 10,3%.

Явка на выборах в Германии составила 76,6%.