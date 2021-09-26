Минздрав: В «оранжевой» зоне карантина уже пять областей

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По состоянию на 26 сентября пять областей в Украине соответствуют «оранжевой» зоне карантина.

Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства здравоохранения.

К Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областей добавилась Кировоградская. Динамика госпитализации пациентов с COVID там выросла до 64,5%, что выше целевого показателя в 50%. Другие области пока находятся в «желтой» зоне карантина.

В «оранжевой» зоне действуют ограничения «желтой», но местные власти по своему усмотрению могут вводить дополнительные ограничения.

24 сентября сообщалось, что Днепропетровская область всего через день после введения «желтой» карантинной зоны по всей Украине перешла в «оранжевую».