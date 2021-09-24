Покушение на Шефира: правоохранители «кое-что нашли» в лесу под Киевом, к расследованию привлекли ФБР
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Пресс-служба Нацполиции
К расследованию покушения на первого помощника президента Сергея Шефира привлекли Федеральное бюро расследований (ФБР) США.
Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в программе «Свобода слова Савика Шустера».
«Чтобы у наших граждан и иностранных коллег не возникало сомнений в объективности, беспристрастности и профессионализме нашего расследования, мы ответили согласием на предложение американских партнеров, в частности ФБР, сотрудничать с нами. Мы на контакте с ними, идет процесс», — рассказал он.
По словам Енина, сейчас около 430 га леса под Киевом тщательно изучают следователи, представители ГСЧС и нацгвардейцы, уже есть первые находки.
«Мы кое-что нашли, и все эти доказательства уже переданы для проведения всех возможных экспертиз. Мы продолжаем искать, насколько нам позволяет это делать световой день, наши эксперты работают в криминалистических лабораториях сверхурочно, мы не останавливаемся, в частности в выходные дни», — отметил заместитель главы МВД.
Также Енин сообщил, что следователи допросили свидетелей покушения «буквально в первые часы после преступления».
«Мы исследовали несколько тысяч телефонных звонков, соединений всех трубок, которые в момент совершения преступления или непосредственно перед ним, за несколько дней находились в соответствующих зонах», — добавил он.
По мнению следствия, отметил Енин, стрелявший был профессионалом и действовал не один.
«Мы достаточно четко понимаем, что преступник был не один. У нас есть предполагаемый портрет, рост, вес и другие следы, которые мы установили в ходе следственных действий.По ним тоже проводят соответствующие экспертизы. Это все упростит нам поиск правонарушителя и его сообщников», — заверил чиновник.
- Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира произошло утром 22 сентября. В Киевской области, в селе Лесники неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился помощник Зеленского со своим водителем. Шефир не пострадал, а водителя госпитализировали в «Феофанию» с тремя огнестрельными ранениями.
- Обстрел квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Зеленский назвал это «приветом» ему, однако от кого — пока неизвестно, ответ на инцидент пообещал «сильный».
- Глава Национальной полиции Игорь Клименко назвал три версии причин покушения на Шефира. В частности, рассматривается версия об участии спецслужб иностранных государств. В Кремле уже заявили, что Россия не причастна к покушению.