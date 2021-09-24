Нардеп Шуфрич приобрел львиную долю телеканала Медведчука «Перший незалежний»

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Синица Александр / УНИАН

Народный депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич приобрел мажоритарную долю телеканала «Перший незалежний» — это новый телеканал Виктора Медведчука, который начал вещать после блокировки «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Об этом в Facebook его пресс-служба сообщила вечером 24 сентября. Информацию подтвердил и телеканал.

Купить этот канал Шуфрича попросил творческий коллектив канала, а побудил «конфликт телеканала с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, который ставил под сомнение прозрачность владения». Нардеп стал владельцем 60% канала, доля творческого коллектива составляет 40%.

Шуфрич заявил, что подписал соглашение о невмешательстве в редакционную политику телеканала, и добавил, что у него нет никаких финансовых интересов с Российской Федерацией (в феврале 2021 года Совет нацбезопасности и обороны сообщил, что получил от СБУ доказательства, что каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK длительное время финансируются из России).