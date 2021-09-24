МИД: Из Афганистана хотят вылететь еще около 100 граждан Украины

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Из Афганистана, по последним данным, хотят выехать еще примерно 100 украинцев.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает Интерфакс-Украина.

«По информации МИД Украины, в настоящее время около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана. Наше посольство в Таджикистане поддерживает с ними связь», — рассказал он.

По словам Николенко, как только появится возможность покинуть страну, люди получат инструкции относительно дальнейших действий.