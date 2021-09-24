МИД: Из Афганистана хотят вылететь еще около 100 граждан Украины
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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PSFAERO / Twitter
Из Афганистана, по последним данным, хотят выехать еще примерно 100 украинцев.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает Интерфакс-Украина.
«По информации МИД Украины, в настоящее время около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана. Наше посольство в Таджикистане поддерживает с ними связь», — рассказал он.
По словам Николенко, как только появится возможность покинуть страну, люди получат инструкции относительно дальнейших действий.
- Ночью 30 августа аэропорт Кабула покинули силы США, закончив свое 20-летнее пребывание в стране. После этого аэропорт заняли талибы, а рейсы прекратились. 9 сентября стало известно, что после длительных переговоров талибы разрешили продолжить эвакуацию, а аэропорт начал принимать рейсы.
- 23 сентября вечером в международном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет из Афганистана, на котором эвакуировали украинцев и граждан других стран.