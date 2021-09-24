Тищенко сравнил Разумкова с «грустной девочкой» и пригласил на совещание «Слуги народа»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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УНИАН
Народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко перед камерами пригласил главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова на рабочее совещание политсилы, которое должно состояться в начале октября.
Об этом он заявил, общаясь с журналистами в кулуарах парламента.
«Дмитрий, я, Николай Тищенко, приглашаю тебя вместе с нами ехать в команде на тимбилдинг», — сказал нардеп.
По словам Тищенко, у него «достаточно влияния и полномочий» для соответствующих приглашений.
В то же время, отвечая на вопрос журналистов о вероятности налаживания отношений с Разумковым во время «Трускавца—2», Тищенко возмутился и сравнил главу Рады с «грустной девочкой».
«Господин Разумков — это не моя жена, чтобы налаживать отношения. Это уже мы как какую-то девочку приглашаем, а она грустит и не хочет. Мы взрослые люди, это мужские разговоры, а мы превращаем в какой-то балаган... Это политика. Может, еще цветы принести, кольцо? Что надо делать? Пусть работает на народ Украины... Кем он был два года назад? Кто знал его имя? Отчество кто знал? Не знали», — заявил нардеп.
Также Тищенко опроверг слухи о том, что якобы в Раде собирают подписи за отставку Разумкова.
- На днях глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его пока не приглашали на собрание партии «Слуга народа» в начале октября, и заверил, что обязательно будет участвовать, если его позовут.
- Ранее пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук заявила, что депутаты проведут рабочее совещание. Место собрания пока выбирают. В совещании примут участие представители всех ветвей власти и президент Украины Владимир Зеленский.
- Конфликт между «слугой народа» и главой ВР начался после того, как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.
- Между тем в СМИ в течение нескольких недель появляется информация о том, что ОПУ ведет беседы с нардепами относительно голосов за определенные отставки в Раде. Так, некоторым нардепам обещают денежное вознаграждение в конверте.