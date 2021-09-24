В Украине выявили более 9 тысяч новых случаев COVID — 140 человек умерли

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Thana Prasongsin / Getty Images

В Украине за сутки зафиксировали 9 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 2 415 пациентов, а 140 человек умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 2 060 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев выявили в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2 379 483 случая COVID-19. При этом 55 424 человека умерли от осложнений заболевания, а 2 240 388 выздоровели.

Также за сутки 153 628 человек вакцинированы против COVID-19, первую дозу получили 96 986 человек, а полностью иммунизированы — 56 642.

С начала прививочной кампании привиты 6 624 028 человек, из них полностью иммунизированы, то есть получили две дозы — 5 355 959.

«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве и напоминают, что за последние три месяца 98,1% госпитализированных с коронавирусом не были вакцинированы.