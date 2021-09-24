В Украине выявили более 9 тысяч новых случаев COVID — 140 человек умерли
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- София Телишевская
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Thana Prasongsin / Getty Images
В Украине за сутки зафиксировали 9 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 2 415 пациентов, а 140 человек умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 2 060 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Больше всего новых случаев выявили в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2 379 483 случая COVID-19. При этом 55 424 человека умерли от осложнений заболевания, а 2 240 388 выздоровели.
Также за сутки 153 628 человек вакцинированы против COVID-19, первую дозу получили 96 986 человек, а полностью иммунизированы — 56 642.
С начала прививочной кампании привиты 6 624 028 человек, из них полностью иммунизированы, то есть получили две дозы — 5 355 959.
«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве и напоминают, что за последние три месяца 98,1% госпитализированных с коронавирусом не были вакцинированы.
- С 23 сентября на всей территории Украины установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что появятся COVID-сертификаты двух видов («желтый» и «зеленый»), они будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может продлиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, но для вакцинированных будут привилегии.