Twitter разрешила оставлять авторам контента денежные пожертвования в биткоинах

Новости

Videvo

Социальная сеть Twitter подключила платежную платформу Strike, благодаря чему пользователи могут оставлять авторам контента донаты в биткоинах.

Об этом сообщает CNBC.

Как отметили представители компании, комиссия за переводы отсутствует, а сам Twitter «не участвует в движении денежных средств» и не получает выручку от платежей.

Сейчас новая функция доступна только для пользователей приложения на операционной системе iOS, пользователи Android смогут оставлять донаты «в ближайшие недели».

Кроме этого, в Twitter рассказали, что тестируют новую функцию, которая позволит показывать свои коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT) в соцсети. Других подробностей пока нет.