В Беларуси заявили о задержании мужчины, который поставлял оружие через границу и должен был убить чиновников. В деле есть «украинский след»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Мусиенко Владислав / УНИАН
В Беларуси заявили о задержании подозреваемого в поставках оружия через границу и якобы подготовке убийства депутата Олега Гайдукевича и «руководителей высокого ранга», которого завербовал «некий Олег из Украины».
Об этом со ссылкой на заявление заместителя начальника следственного управления КГБ Константина Бычека в эфире государственного телеканала «Беларусь 1» пишет Zerkalo.io.
По его словам, на мужчину вышли в ходе расследования покушения на Гайдукевича. Согласно данным КГБ, супруги Виталий и Ольга Войтехович, их сын Владислав и его жена Анастасия якобы бросили в дом три бутылки с зажигательной смесью.
Задержанный — Сергей Анатольевич Соколов, во время допроса он рассказывает, что в начале марта ему предложил встретиться в одном из кафе Киева «некий Олег из Украины». По договоренности с ним Соколов «для борьбы с режимом» должен был организовать в Беларуси два схрона с боеприпасами, взрывчаткой и огнестрельным оружием, которые он должен был купить в даркнете.
Как отмечается, деньги на покупку оружия Соколову оставляли третьи лица в его автомобиле, что, как и все остальное, финансировалось «иностранными заказчиками».
В КГБ утверждают, что Соколов действовал автономно, придерживался конспирации, имел подготовку в снайперском и минно-подрывном деле, всегда носил с собой пистолет ТТ и два магазина, «чтобы дать отпор силовикам в случае задержания».
Также утверждается, что во время задержания Соколова у него обнаружили «список потенциальных жертв — по меньшей мере два десятка человек, в том числе судьи, милиционеры, руководители высокого ранга, узнаваемые медийные персоны».
Сейчас против Соколова открыто уголовное производство по ст. 289 (акт терроризма) Уголовного кодекса Беларуси. В то же время, в КГБ не исключают, что дело могут переквалифицировать. Задержанный находится в СИЗО КГБ и дает показания.
- 2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территории страны раскрыли «спящие террористические ячейки» и «отряды самообороны», к которым причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва. По его словам, из Украины поступает «огромное количество оружия». Поэтому он поручил пограничникам полностью перекрыть границу.
- В августе Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации поставок оружия в Беларусь и в подготовке боевиков. Зеленский отреагировал на выпады Лукашенко, заверив, что Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси, однако на недружественные действия Минска Киев готов дать мощный ответ.