Глава «Нафтогаза» Витренко: Россия шантажирует Европу для запуска «Северного потока — 2» и искусственно усиливает дефицит газа

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Председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что Россия искусственно усиливает дефицит на европейском рынке и ведет прямой шантаж для коммерческого запуска газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Кремль прямо шантажирует Европу. Они углубляют дефицит газа в Европе, например, сократив транзит через Украину в полтора раза. Как следствие — цены на газ в Европе бьют рекорды. В такой ситуации Кремль говорит: хотите больше газа, дайте нам запустить Северный поток — 2», — отметил он.

Юрий Витренко добавил, что российский монополист «Газпром» уже сейчас в состоянии существенно нарастить поставки газа в ЕС через Украину. Он подчеркнул, что реальную картину спроса европейских потребителей легко увидеть, просто открыв продажу газа с точкой передачи на восточной границе Украины.

«Тогда европейские контрагенты «Газпрома» смогут сами забронировать транзит через Украину. На нашей стороне проблем точно нет, у нас все открыто и доступно. Тот факт, что «Газпром» это не делает, как раз указывает, что он злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке, искусственно ограничивая предложение и фактически блокирует доступ третьих сторон к транзитным газопроводам. То есть «Газпром» не играет по европейским правилам и продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Европы и Украины», — добавил председатель правления «Нафтогаза».

Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух нитей газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Ими Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.