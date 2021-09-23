The Verge: Firefly подписала секретное соглашение на $30 млн
- Автор:
- София Ходева
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Украино-американская компания Firefly Aerospace Макса Полякова передала права на производство двигателей аэрокосмической компании Astra за $30 миллионов.
Об этом сообщает The Verge со ссылкой на собственные источники.
По условиям секретного соглашения, компания отправит заказчику, в Аламиду, Калифорния, до 50 своих ракетных двигателей Reaver. Об этом говорится во внутренней документации Firefly Aerospace, с которой ознакомились в издании.
Образец такого двигателя заказчику поставили еще весной 2021 за примерно $500 тысяч. С тех пор инженеры Astra подробно его исследовали.
Собственную ракету Astra Rocket запускали три раза, и она еще не достигала орбиты. Ракета оборудована пятью двигателями Delphin собственного производства компании, спроектированных для подъема до 150 кг на низкую орбиту Земли.
Как заявляет The Verge, объединение двигателей Firefly с ракетной технологией Astra помогло бы компании достичь публично заявленной цели отправлять спутники весом до полтонны на низкую орбиту — до 500 км.
Firefly Aerospace — созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания украинского предпринимателя Макса Полякова. Она разрабатывает семейство ракетных носителей легкого класса нового поколения. В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный центр исследований и разработок, а также цех экспериментального производства малых ракетных узлов с лабораторным тестированием.
- В феврале 2021 стало известно, что Firefly будет принимать участие в лунной программе Artemis, по которой до 2024 года на Луну должны отправить людей. По контракту с NASA компания доставит грузы на Луну с помощью своего посадочного модуля Blue Ghost.
- 3 сентября украино-американская компания Firefly Aerospace Inc. провела первый запуск ракеты-носителя Alpha. Ракета удачно стартовала, но позже ее взорвали из-за отказа одного из двигателей.