The Verge: Firefly подписала секретное соглашение на $30 млн

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Украино-американская компания Firefly Aerospace Макса Полякова передала права на производство двигателей аэрокосмической компании Astra за $30 миллионов.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на собственные источники.

По условиям секретного соглашения, компания отправит заказчику, в Аламиду, Калифорния, до 50 своих ракетных двигателей Reaver. Об этом говорится во внутренней документации Firefly Aerospace, с которой ознакомились в издании.

Образец такого двигателя заказчику поставили еще весной 2021 за примерно $500 тысяч. С тех пор инженеры Astra подробно его исследовали.

Собственную ракету Astra Rocket запускали три раза, и она еще не достигала орбиты. Ракета оборудована пятью двигателями Delphin собственного производства компании, спроектированных для подъема до 150 кг на низкую орбиту Земли.

Как заявляет The Verge, объединение двигателей Firefly с ракетной технологией Astra помогло бы компании достичь публично заявленной цели отправлять спутники весом до полтонны на низкую орбиту — до 500 км.

Firefly Aerospace — созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания украинского предпринимателя Макса Полякова. Она разрабатывает семейство ракетных носителей легкого класса нового поколения. В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный центр исследований и разработок, а также цех экспериментального производства малых ракетных узлов с лабораторным тестированием.