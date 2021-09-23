В Минздраве рассказали, как обновить цифровые и бумажные сертификаты о вакцинации
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- Алексей Ярмоленко
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Matt Allworth / Flickr
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как обновить бумажный и цифровой сертификаты о вакцинации после того, как Кабмин продлил срок их действия еще на полгода.
Об этом он сказал в интервью «Фактам ICTV».
По его словам, цифровой сертификат обновится, когда в приложении «Дія» появится техническая возможность.
«Поэтому в «Дії», как только появится такая техническая возможность, будет прокоммуницировано, что надо повторно обновить приложение. Сразу после этого придет сообщение о том, что срок действия сертификата продлен», — пояснил Ляшко.
Что касается бумажного сертификата, то после завершения его действия нужно будет снова прийти к семейному врачу и получить новый сертификат.
- С 23 сентября по всей территории Украины установили «желтый» уровень эпидемической опасности и заработали новые карантинные ограничения.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что появятся COVID-сертификаты двух видов («желтый» и «зеленый»), они будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.