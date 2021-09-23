В Украине выявили почти восемь тысяч новых случаев COVID-19

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В Украине за сутки зафиксировали 7 866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 2 305 пациентов, а 123 — умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 2 070 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), Днепропетровской (456) областях и городе Киеве (467).

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2 370 425 случаев COVID-19. При этом 55 284 человека умерли от осложнений заболевания, а 2 237 973 — выздоровели.

Также за сутки 144 768 человек вакцинировано против COVID-19, первую дозу получили 91 615 человек, а полностью иммунизированы — 53 153.

С начала прививочной кампании привито 6 527 042 человека, из них полностью иммунизированы, то есть получили две дозы — 5 299 317.

«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве и напоминают, что за последние три месяца 98,1% госпитализированных с коронавирусом не были вакцинированы.