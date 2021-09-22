Зеленский призвал НАТО увеличить количество кораблей в Черном море. Также он ждет перечень реформ для вступления в Альянс

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Президента Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которой поднял вопрос безопасности в Черном море, освобождения украинцев из плена и многое другое.

Об этом сообщает Офис президента.

Говоря о важности совместных усилий с Альянсом для повышения уровня безопасности в Черноморском регионе, Зеленский отметил важность увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья. Зеленский заявил, что Украина готова активно присоединяться к соответствующим совместным действиям с Альянсом, а также сказал Столтенбергу, что Украина заинтересована в увеличении числа совместных учений.

Зеленский попросил Столтенберга способствовать освобождению почти 450 украинцев, которых удерживают на временно неподконтрольных территориях и в России.

Кроме этого, президент рассказал генсеку, что за последние два года Украина практически завершила формирование новой целостной системы безопасности на стандартах НАТО и выразил надежду, что члены Альянса определят в ближайшее время для Украины перечень реформ, критерии и «маркеры», выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с НАТО.

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