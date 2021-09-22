Пенсии, жилищные субсидии и соцпомощь малообеспеченным семьям: на портале «Дія» появятся десять новых услуг

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Министерство обороны Украины

Минцифры совместно с Минсоцполитики до конца 2021 года добавят десять новых услуг на портале «Дія» — там можно будет оформить субсидию и получить пенсию без очередей и походов в государственные учреждения.

Об этом говорится в пресс-релизе министерства.

На портале «Дія» можно будет:

заполнить заявку на получение социальной субсидии;

оформить пенсию;

обратиться за предоставлением социальных услуг; назначением компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги;

оформить соцпомощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, на детей одиноким матерям; на тяжелобольных детей; при усыновлении ребенка; лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Все необходимые заявления и декларации можно будет подавать в электронном виде.

«Теперь, чтобы получить жилищные субсидии, не нужно будет собирать кучу документов и ходить в разные учреждения. Достаточно заполнить заявку на портале «Дія». Это значительно упростит жизнь украинским семьям», — отмечается в сообщении.

Услуги станут доступны благодаря расширению пилотного проекта по внедрению Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) в отдельных областях. К концу 2021 он заработает для граждан минимум в двух областях — Киевской и Житомирской.

В рамках ЕИССС уже в этом году планируется создать Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Как сообщается в пресс-релизе, это «поможет сэкономить государству миллиарды гривен и увеличить соцвыплаты для украинцев».