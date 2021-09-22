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Штрафы и лишение свободы. Кабмин поддержал усиление ответственности за подделку документов о вакцинации

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

Скакодуб Андрій / POOL / УНИАН

Кабинет министров на заседании в среду, 22 сентября, поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс для усиления ответственности за подделку документов о вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

Законопроект предлагает:

Премьер Денис Шмыгаль выразил надежду, что Верховная Рада поддержит эту инициативу.