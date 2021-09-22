Штрафы и лишение свободы. Кабмин поддержал усиление ответственности за подделку документов о вакцинации
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- Костя Андрейковец
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Скакодуб Андрій / POOL / УНИАН
Кабинет министров на заседании в среду, 22 сентября, поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс для усиления ответственности за подделку документов о вакцинации против коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.
Законопроект предлагает:
- штраф от 17 до 34 тысяч грн или ограничение свободы до 2 лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы;
- штраф в 68 тысяч грн или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1—3 года для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках;
- штраф до 170 тысяч грн или лишение свободы до 3 лет за подделку таких документов с целью распространения.
Премьер Денис Шмыгаль выразил надежду, что Верховная Рада поддержит эту инициативу.
- Ранее Министерство здравоохранения анонсировало подготовку законодательного акта, который усилит ответственность за подделку медицинских документов. В Украине участились случаи покупки поддельных международных свидетельств о вакцинации, а также справок о противопоказаниях к прививке.
- 15 сентября во Львовской области полиция задержала мужчину, который подделывал справки о ПЦР-тестах и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Он изготовил более 50 COVID-сертификатов и свыше 300 справок.
- До этого СБУ разоблачила в Киеве масштабную схему по подделке документов о вакцинации.