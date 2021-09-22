В Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей и госслужащих

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В Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования.

Об этом заявил во время заседания правительства 22 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Минздрав утвердит четкий перечень профессий производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включат работников учебных заведений, работников центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных государственных администраций.

«Первые приоритетные группы, те, кто вакцинировались на первых этапах кампании, уже достигли показателей более 80% охвата — это медики, военные ВСУ, структуры МВД. Группы из 3 этапа — педагоги и чиновники — еще не достигли такого результата охвата. Мы считаем целесообразным принять жесткое решение для обеспечения безопасности образовательного процесса и функционирования органов государственной власти», — подчеркнул он.

Отдельно Ляшко заверил, что законодательство Украины предусматривает такие меры.

«Статьей № 12 Закона о защите населения от инфекционных заболеваний предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ними инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных заболеваний», — сказал министр.