Следствие назвало три версии покушения на Шефира. Глава МВД уверен, что его хотели убить, а не напугать

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Пресс-служба Кабинета министров Украины

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил во время брифинга, что у следствия есть три версии причин покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

С учетом полученных данных следствие рассматривает три основные версии:

в связи с государственной деятельностью Шефира;

с целью давления на высшее руководство государства;

с целью дестабилизации политической ситуации в стране.

По словам Клименко, в том числе рассматривается версия участии спецслужб иностранных государств. «Дело на контроле», — отметил он.

Глава МВД Денис Монастырский уверен, что Шефира хотели убить, а не напугать.

«Хочу подчеркнуть, что целью данного преступления было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Также отмечаю, что команду президента не испугать. Те реформы, которые начаты, в том числе по борьбе с организованной преступностью, они будут продолжены», — заявил министр.