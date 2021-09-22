Украина не признала выборы в Госдуму РФ
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Верховна Рада України
Верховная Рада Украины проголосовала за постановление №6078 о непризнании выборов в российскую Государственную Думу, которые состоялись 17 — 19 сентября.
Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 22 сентября.
За проголосовали 322 депутата. В заявлении Верховная Рада признает такие выборы незаконными, а Государственную Думу Российской Федерации — нелегитимной и обращается к международному сообществу с призывом дать оценку фальсифицированным выборам и фактам незаконного голосования.
Рада заявляет, что Россия нарушает международное гуманитарное право — привлекает к голосованию украинцев с незаконно выданными паспортами России и перемещает россиян на оккупированные территории Украины.
- В России с 17 по 19 сентября проводили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса. США, Евросоюз, Великобритания раскритиковали выборы и заявили, что не будут признавать результаты в Крыму.
- Центральная избирательная комиссия России по итогам подсчета голосов на выборах назвала предварительное количество мест, которое получили партии в Госдуме. Путинская «Единая России» опять получила конституционное большинство. Партия Владимира Путина и дальше сможет принимать федеральные законы без поддержки других партий, вносить изменения в конституцию, преодолевать вето президента, а также определять состав руководящих органов Госдумы и ее комитетов.