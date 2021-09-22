В Украине выявили почти 7 тысяч новых случаев COVID-19

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В Украине за сутки зафиксировали 6 754 новых случая коронавируса. Выздоровели 2 095 пациентов, а 105 умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 2 095 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), Львовской (449) и Одесской (442) областях, а также в Киеве (456).

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2 362 559 случаев COVID-19. При этом 55 161 человек умер от осложнений заболевания, а 2 235 668 граждан выздоровели.

Также за сутки 116 005 человек вакцинированы против COVID-19, первую дозу получили 68 502 человек, а полностью иммунизированы — 47 503.

С начала прививочной кампании привиты 6 435 427 человек, из них полностью иммунизированы, то есть получили две дозы — 5 246 164.

«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве и напоминают, что за последние три месяца 98,1% госпитализированных с коронавирусом не были вакцинированы.