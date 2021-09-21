Ведущий российский аналитик исследовал данные голосования на выборах в Госдуму. Утверждает, что партии Путина «нарисовали» половину голосов

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Ведущий российский аналитик выборов Сергей Шпилькин проанализировал данные голосования на выборах в Государственную думу России. Он утверждает, что на этот раз провластной партии «Единая Россия» сфальсифицировали примерно половину их голосов.

Соответствующую информацию он опубликовал в своем Facebook.

Российский математик и исследователь избирательных данных Шпилькин с 2007 года анализирует результаты голосования на российских выборах. Его теория заключается в том, что фальсификации на выборах можно определить по нескольким признакам: наличие участков с высокой явкой, где лидер голосования получает большую долю голосов, разница голосов за лидера на участках с низкой и высокой явкой, а также результаты на участках, которые обычно кратны 5% или другому повторяющемся числу. Шпилькин называет голоса на таких участках аномальными.

На этот раз он проанализировал данные почти 95 тысяч избирательных участков. Это 107 млн избирателей со 109,2 официально зарегистрированных на выборах в России.

Согласно данным ЦИК России, партия «Единая Россия» получила около 27,8 млн голосов, а явка на выборах составила 51,68%. В то же время Шпилькин, ссылаясь на свои данные, определяет, что явка была на уровне 38%, а партии Путина «дорисовали» примерно 13,8 млн голосов. Без фальсификаций результат «Единой России» был бы на уровне 31-33%. Примерно столько же набрала бы и КПРФ.

Аналитик утверждает, что в случае честных выборов графики голосования за каждую партию растут и уменьшаются пропорционально. Все аномальные голоса он заштриховал розовым цветом. На графике видно, что чем больше росла явка на участках, тем больше росло число голосов за «Единую Россию», и тем больше снижалось количество голосов за КПРФ.

На прошлых выборах в Госдуму Шпилькин оценил количество аномальных голосов за «Единую Россию» на уровне 12 млн. На президентских выборах 2018 года Путину «нарисовали» примерно 10 млн голосов. Больше всего, по данным Шпилькина, были сфальсифицированы на референдуме за поправки в Конституцию России в 2020 году — тогда аномальных голосов было 27 млн.

Об украденной победе заявил и российский оппозиционер Алексей Навальный. Он заявил, что все кандидаты, которых поддержало его «Умное голосование», победили на округах в Москве и Санкт-Петербурге.

«Раньше мы иногда добивались в матчах ничьих, изредка — побед. А мошенники подкручивали результаты на табло, чтобы их выигрыш выглядел убедительнее. А сейчас мы объединились, сфокусировались и с помощью [Умного голосования] просто разнесли соперников на матче. Но табло-то у них. И они снова нарисовали себе победу», — отметил он.