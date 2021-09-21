Совет судей продолжает затягивать судебную реформу — объявил длительный конкурс и просит нардепов изменить закон

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Совет судей Украины объявил конкурс на должность члена Этического совета, который должен очистить Высший совет правосудия. Прием заявок продлится до 21 октября, хотя по закону Совет судей должен был назначить по крайней мере одного своего представителя еще до 13 сентября.

Об этом пишет ССУ в своем Facebook.

«ССУ объявил о начале проведения отбора на должность члена Этического совета для формирования списка кандидатов в первый состав Этического совета по квоте Совета судей Украины и установил срок для подачи кандидатами документов для участия в отборе с 22 сентября 2021 года по 21 октября 2021 года включительно», — говорится в сообщении.

В то же время «Центр противодействия коррупции» опубликовал копию письма от Совета судей к нардепам и главе парламента Дмитрию Разумкову. Судьи просят их изменить закон и внести правки, которые они предлагают, а именно — отменить решающий голос международных экспертов.

Судьи также отмечают в письме, что поддержали предложение обращения Верховного Суда в Конституционный суд для проверки судебной реформы на конституционность.