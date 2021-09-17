ЦПК: Верховный суд решил пока не обращаться в КСУ относительно отмены судебной реформы

Верховный суд решил пока не обращаться в Конституционный суд по поводу проверки на конституционность закона об очищении Высшего совета правосудия.

Об этом в своем Facebook сообщает общественная организация «Центр противодействия коррупции».

«Итак, сегодня состоялся Пленум Верховного суда, на котором судьи обсуждали представление в КСУ относительно отмены судебной реформы. Есть промежуточный положительный результат — представление таки не было сделано, поэтому еще возможно спасти судебную реформу», — отметили там.

Судьи Верховного суда решили перенести пленум на 8 октября. В это время, по словам главы ВСУ Валентины Данишевской, будут идти переговоры с властями о формате работы Этического совета, который должен очистить ВСП, и необходимых изменений в судебную реформу.