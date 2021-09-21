За сутки в Украине выявили более 5 тысяч случаев COVID. Вакцинировались около 110 тысяч человек
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- София Телишевская
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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
В Украине зафиксировали 5 159 новых случаев COVID-19. При этом 2 156 пациентов выздоровели, а 137 умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 1 086 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и в Киеве (399).
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2 355 805 случаев COVID-19. При этом 55 056 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 233 573 — выздоровели.
Также за сутки 108 736 человек вакцинировались против COVID-19, первую дозу получили 62 909 человек, а полностью иммунизированы — 45 827.
С начала прививочной кампании привито 6 366 925 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 198 661.
«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве и напоминают, что за последние три месяца 98,1% госпитализированных с коронавирусом были невакцинированы.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что появятся COVID-сертификаты двух видов (так называемые «желтый» и «зеленый»), они будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может продлиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, но для вакцинированных будут привилегии.