За сутки в Украине выявили более 5 тысяч случаев COVID. Вакцинировались около 110 тысяч человек

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В Украине зафиксировали 5 159 новых случаев COVID-19. При этом 2 156 пациентов выздоровели, а 137 умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 1 086 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и в Киеве (399).

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2 355 805 случаев COVID-19. При этом 55 056 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 233 573 — выздоровели.

Также за сутки 108 736 человек вакцинировались против COVID-19, первую дозу получили 62 909 человек, а полностью иммунизированы — 45 827.

С начала прививочной кампании привито 6 366 925 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 198 661.

«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве и напоминают, что за последние три месяца 98,1% госпитализированных с коронавирусом были невакцинированы.