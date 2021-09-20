Компания Pfizer заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна для детей 5—11 лет

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Компания Pfizer заявила, что ее вакцина от коронавируса подходит для детей в возрасте от 5 до 11 лет, и в ближайшее время она запросит разрешение США для этой возрастной группы.

Об этом говорится в заявлении компании, которое обнародовали в понедельник, 20 сентября.

Детям вводили по 10 микрограммов с интервалом в 21 день (доза для взрослых — 30 мкг). После второй дозы у детей в возрасте от 5 до 11 лет уровень антител к коронавирусу был таким же высоким, как у подростков. Побочные эффекты аналогичные — боль в месте прививки, лихорадка или боль в теле. Это первые результаты основного испытания вакцины в возрастной группе 5—11 лет.

«Эти результаты испытаний обеспечивают прочную основу для получения разрешения на нашу вакцину для детей от 5 до 11 лет, и мы планируем в срочном порядке представить их в FDA и другие регулирующие органы», — сказал Альберт Бурла, председатель и главный исполнительный директор Pfizer.

В испытаниях участвовали 4 500 детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет в США, Финляндии, Польше и Испании из более чем 90 центров клинических испытаний — с признаками коронавируса и без них. Проверяли эффективность препарата в трех возрастных группах:

5—11 лет;

2—5 лет;

6 месяцев — 2 года.

Дети в возрасте 5—11 лет получали две дозы по 10 микрограммов каждая, дети в возрасте до 5 лет получали дозы в 3 микрограмма.

«Я думаю, что мы действительно попали в золотую середину, — сообщил Associated Press доктор Билл Грубер, старший вице-президент Pfizer.

По данным Американской академии педиатрии, более 5 миллионов детей в США с начала пандемии переболели коронавирусом, 460 детей умерли. Заболеваемость детей растет по мере того, как штамм «Дельта» распространяется в США.

AP пишет, что исследования недостаточно велико, чтобы выявить любые крайне редкие побочные эффекты, такие как воспаление сердца, которое иногда возникает после второй дозы, в основном у молодежи.

Отметим, что эта вакцина уже доступна для детей в возрасте от 12 лет. Вакцина Pfizer — это первая вакцина от коронавируса, которая получила полное и окончательное одобрение властей США по стандартным правилам, а не в связи с чрезвычайной ситуацией. У 44 тысяч участников клинических испытаний антитела образовались в 91% случаев.