Заканчиваются выборы в Госдуму России. Онлайн-голосование «побило» рекорды явки, а экзитполы дают победу партии Путина
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- Костя Андрейковец
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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images
Трехдневные выборы в Госдуму России подходят к концу. В Центральной избирательной комиссии заявили, что общая явка по стране составила 45,15%.
Об этом сообщают «Медуза», Интерфакс и TJournal.
ЦИК заявила о рекордной явке онлайн-голосования — 93,21%. Явка онлайн-избирателей Москвы составила 96,5%, а в оккупированном Севастополе и Ростовской области, куда свозили жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами, — 89,64% и 92,01% соответственно.
В 84 из 85 российских регионах, кроме Калининградской области, участки закрылись.
В МВД заявили, что полиция получила более 750 сообщений о нарушениях, которые никак не повлияли на ход и результаты голосования. При этом глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми субъектах РФ. Более восьми тысяч бюллетеней признаны недействительными. От должностей отстранили четырех председателей участковых комиссий. Возбуждено одно уголовное дело.
Независимые наблюдатели при этом фиксировали сотни нарушений — от вбросов бюллетеней до подвозов избирателей, а некоторые избиратели жаловались, что за них уже кто-то проголосовал. На некоторых наблюдателей нападали неизвестные, а трех оппозиционных кандидатов пытались избить. Также сообщают о фактах попыток подтасовки результатов.
Памфилова заявила, что более 30% негативных сообщений о выборах шли от оппозиции. Также она объяснила включение защиты от автоматического сбора результатов голосования на сайте ЦИК «хакерскими атаками».
Первые федеральные экзитполы дают победу путинской «Единой России». У нее 45,5%, у коммунистов — 21%, у партии Владимира Жириновского — 8,7%, а у партии «Справедливая Россия — За правду» — 7,9%.
По первым данным ЦИК, у партии Путина — 38%.
- С 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Госдуму. К ним привлекают жителей Крыма и Донбасса. Украина и страны Запада выступают против — ЕС готов не признавать результаты, а Украина обещает санкции.
- 19 сентября российские СМИ показали видео, на котором неизвестный мужчина на российском госпортале голосует по списку от имени жителей оккупированной Луганской области за путинскую «Единую Россию».
- Параллельно боевики возили людей на голосование в Ростовскую область. Некоторым из них выдавали паспорта РФ прямо перед голосованием. По данным ЦИК, на выборах проголосовали более 150 тысяч жителей Донбасса.